مزج موسم الرياض 2021 التعليم بالترفيه عبر إطلاقه معرض “سمايلي جاردن” في منطقة “رياض ونتروندرلاند”، إحدى مناطق الموسم الـ14، حيث يوفر المعرض بيئة مخصصة للأطفال وعائلاتهم.

ويعمل المعرض على تنمية حواس الأطفال بعيدًا عن التكنولوجيا، ويهدف إلى تعليم الطفل وتثقيفه بالذكاء، ومساعدته على القراءة وتقوية سرعة البديهة لديه، إذ يحتوي على 18 غرفة مليئة بأجواء تبعث على السعادة، وورشة عمل خاصة بالرسم مجهزة لاستقبال نحو 100 طفل يوميًّا، وتتضمن تلك الورش دورات رسم تقدمها متدربات متخصصات، يدربن الأطفال على رسم لوحات تعبر عن مشاعرهم، مع تمكينهم من اقتنائها كهدية لهم.

ويضم معرض “سمايلي جاردن” حديقة خاصة للطفل، ومتجرًا للأطفال، إضافة إلى غرف لتصوير لقطات السيلفي للذكرى، وغرف للتعبير عن المشاعر بطريقة ترفيهية، كما يتضمن غرفًا لكرات السعادة التي تستهوي الأطفال.

ويمنح المعرض زواره شعورًا بالبهجة والسرور من خلال أقسامه وألوانه التي يطغى اللون الأصفر عليها، في دلالة على الحيوية والنشاط، حيث يشرف على المعرض كادر من السعوديين يستقبل الزوار يوميًّا.

ويستقبل معرض “سمايلي جاردن” الأطفال من سن سنتين، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى منطقة “رياض ونتروندرلاند” عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/726/winter-wonder-land-riyadh-season-2021.

وتمثل منطقة “رياض ونتروندرلاند” واحدة من أبرز مناطق موسم الرياض 2021، وتعد أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة في العالم، وتجمع عدة فعاليات وأكثر من 103 ألعاب للأطفال والبالغين، وتضم ست مناطق فرعية هي: “دريم لاند كرنفال”، “غابة الثلج”، الصندوق السحري”، “مغامرات الرعب”، المهرجان الشتوي”، طريق العجائب”، إضافة إلى قاعات احتفالات مصممة خصيصًا لتمنح الأطفال تجربة عيش شخصياتهم المفضلة بثيمات متنوعة، وسط العديد من العروض العالمية.