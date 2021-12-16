كشفت تقارير إعلامية عن موعد أول مباراة سيخوضها اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع ناديه الجديد الاتحاد بعد التعاقد معه.

حمدالله يصل جدة ويسجل 2 يناير وسيشارك أمام الفيحاء في جدة

اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/TrifqOnfEA — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 16, 2021

حمدالله اتحادي حتى صيف 2023

وكان الاتحاد أعلن مساء اليوم الخميس، عن التعاقد مع اللاعب المغربي لاعب النصر السابق كصفقة انتقال حر لمدة سنة ونصف.

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج أن اللاعب المغربي سيصل إلى جدة خلال 3 أيام من الآن، وسيتم تسجيله في كشوفات العميد يوم 2 يناير على أن يشارك في أول مباراة أمام الفيحاء في الجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 7 يناير المقبل.

سبب فسخ عقد المهاجم المغربي مع النصر

وكان النصر فسخ العقد مع لاعبه المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، بسبب تصرفات غير رياضية قام بها اللاعب مع الجهاز الفني، بعد مباراة العالمي والرائد.