كشفت تقارير إعلامية آخر المستجدات حول موعد مباراة الهلال والاتحاد المؤجلة من الجولة الـ12 في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المواعيد المقترحة لـ كلاسيكو الهلال والاتحاد:

وقال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد” : “سيتم الإعلان عن موعد المباراة آخر ديسمبر الجاري، ومن المقترح إقامة المباراة إما في منتصف يناير المقبل أو في نهاية يناير، أو الانتظار حتى نهاية مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل في الإمارات”.

وأضاف الفراج: “حمدالله سيرتدي قميص الاتحاد أمام الهلال بعد نهاية مشاركة الهلال في مونديال الأندية”.

سبب تأجيل المبارة:

وكانت المباراة بين الفريقين أُجلت من يوم 21 نوفمبر الماضي لموعد سيتم تحديده لاحقًا، بسبب مشاركة الهلال وقتها في نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الماضي أمام نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.