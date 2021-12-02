يترقب الجمهور مباراة منتخب السعودية المقبلة في بطولة كأس العرب، وذلك في إطار مرحلة دور المجموعات من البطولة المقامة حاليًّا في قطر تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

موعد مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين:

وسيواجه الأخضر نظيره الفلسطيني مساء بعد غدٍ السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية.

ويسعى الأخضر إلى الفوز وحصد أول 3 نقاط له في البطولة بعد الخسارة من منتخب الأردن، أمس الأربعاء، بينما يرغب المنتخب الفلسطيني في الفوز أول نيل نقطة التعادل بعد الخسارة أمام منتخب المغرب برباعية دون رد أمس.

ويتواجد منتخب المغرب في الصدارة برصيد 3 نقاط، يليه منتخب الأردن ثانيًا برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف، المنتخب السعودي ثالثًا، المنتخب الفلسطيني رابعًا.

ملخص مباراة منتخب السعودية أمام الأردن:

ولم يُظهر المنتخب السعودي أنيابه الهجومية في المباراة خلال الشوط الأول، مع تسجيل منتخب الأردن لهدف ولكن تم إلغاؤه فيما بعد من قبل حكم المباراة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب الأردن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمود مرضي في الدقيقة الـ62، مستغلًّا عدم تمركز لاعبي الأخضر دفاعيًّا بشكل جيد.

يذكر أن مباريات كأس العرب تُقام في قطر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري وذلك تحضيرًا لبطولة كأس العالم 2022 التي تُقام نهاية العام المقبل في الدوحة.