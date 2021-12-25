تُستكمل مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين غدًا الأحد بإقامة 3 مباريات.

توقيت مباريات الغد:

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الطائي والفيصلي حيث تنطلق في الرابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي النصر والحزم وتُقام على ملعب “مرسول بارك” معقل النصر في الرياض في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً.

والمباراة الثالثة سوف تكون بين فريقي الاتحاد والاتفاق في تمام الثامنة إلا ربعًا مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

هدية من الباطن إلى الاتحاد:

وفي سياق آخر، قدم الفريق الكروي الأول بنادي الباطن، هدية لنادي الاتحاد، وذلك بعد تعادل السماوي مع فريق ضمك عصر اليوم بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد تعادل الباطن مع ضمك، أصبح رصيد ضمك 26 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يملك الاتحاد فرصة للانفراد بـ صدارة الدوري في حال فوزه غدًا على الاتفاق، حيث سيُصبح رصيده 29 نقطة في حال الفوز على فارس الدهناء.