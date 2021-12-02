يُهدد كل من ميلان وجاره الإنتر، نادي نابولي متصدر ترتيب الدوري الإيطالي وذلك بعد فوز ثنائي مدينة ميلانو في الجولة الـ15 في الدوري، بينما سقط نابولي في فخ التعادل أمام نادي ساسولو أمس الأربعاء.

نتائج مباريات الجولة الـ15 حتى الآن

وكانت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي بدأت أول أمس الثلاثاء، بفوز أتالانتا على نادي فينيزيا برباعية دون رد، وفوز فيورنتينا على نادي سامبدوريا بثلاثية لهدف، بينما تعادل هيلاس فيرونا مع كالياري تعادلًا سلبيًا.

أما يوفنتوس فحقق فوزًا ثمينًا على نادي ساليرنيتانا بثنائية دون رد، بينما في مباريات أمس، فاز بولونيا على روما، وفاز إنتر ميلان على سبيزيا بهدفين دون رد، وفاز ميلان على جنوى بثلاثية دون رد، أما نابولي فتعادل مع ساسولو بنتيجة هدفين لكل فريق.

أما تورينو فتعادل اليوم الخميس مع فريق إمبولي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وتُقام حاليًا مباراة أودينيزي ولاتسيو وهي آخر مباراة في الجولة الـ15 في الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

يتواجد نابولي صدارة في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، ميلان ثانيًا برصيد 35 نقطة، إنتر ميلان ثالثًا برصيد 34 نقطة، أتالانتا رابعًا برصيد 31 نقطة، روما خامسًا برصيد 25 نقطة، فيورنتينا سادسًا برصيد 24 نقطة، وخلفه كل من يوفنتوس وبولونيا في المركزين السابع والثامن برصيد 24 نقطة لكل فريق، أما لاتسيو فمتواجد بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ويحتل هيلاس فيرونا وإمبولي المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 20 نقطة لكل فريق في ترتيب الدوري الإيطالي، أما ساسولو فيحتل المركز الثاني وتورينو في المركز الثالث عشر، أما أندية أودينيزي وسامبدوريا وفينيزيا فتحتل المراكز من 14 إلى 16.

ويتواجد سبيزيا في المركز السابع عشر، أما أندية جنوى وكالياري وساليرنيتانا فتحتل آخر 3 مراكز في الدوري الإيطالي من الـ18 إلى العشرين.