يسعى النصر لمواصلة تألقه أمام الفرق الصاعدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الطائي.

النصر يتألق ضد الصاعدين

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في آخر 15 مباراة خاضها أمام الفرق الصاعدة، حيث خسر مرة واحدة، وحقق 12 انتصارًا، وتعادل في مواجهتين.

ويطمح العالمي في استعادة بريقه، وتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، لمصالحة جماهيره على الأداء المتذبذب هذا الموسم، وخطف ثلاث نقاط هامة للاستمرار في المنافسة على اللقب.

العالمي ضيفًا على الطائي غدًا

ويحل النصر ضيفًا على الطائي عند الساعة 3:25 مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الترتيب برصيد 10 نقاط.