قالت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال إن الأطفال يتعرضون للإصابة بالعديد من الأمراض خلال فصل الشتاء وذلك نتيجة للمنحنى الوبائي للبرد السنوي لموجات متتالية من فيروسات الجهاز التنفسي المختلفة.

مناعة ضد الفيروسات:

ولفتت إلى أن الأطفال يكونون معرضين بشكل خاص للإصابة لأنهم لم يكتسبوا بعد مناعة ضد العديد من الفيروسات، ولديهم ممارسات نظافة شخصية أقل، ولديهم اتصال وثيق متكرر مع الأطفال الآخرين الذين يفرزون الفيروس، ولذلك لا بد من الالتزام بمجموعة من النصائح والإرشادات المهمة التي يجب أن تتقيد بها الأم لتقي طفلها من الإصابة بهذه الأمراض.

إرشادات:

من جهته، أوضح استشاري الأمراض المعدية لدى الأطفال بالمدينة عمر الزمر، أن من أهم الإرشادات منع الطفل من الذهاب للمدرسة في حالة كونه مريضاً، لأن خروجه من البيت يجعله أكثر عرضة لمضاعفات المرض، كما أنه سيكون مصدر عدوى لزملائه، بجانب أن الطفل في حالة المرض يكون أكثر احتياجًا للراحة حتى يشفى سريعًا ومن الأفضل للأم البقاء إلى جانب طفلها فترة أطول في البيت وملازمته حتى يشفى.

وأضاف: يجب الحرص على ألا يرتدي الطفل ملابس ثقيلة دون الحاجة لذلك والأفضل أن يرتدي كمية الملابس الملائمة لحالة المناخ ودرجة الحرارة، فالطفل مثل الكبار يشعر بدرجة الحرارة سواء مرتفعة أو منخفضة، كما أنه من المهم إعطاء الطفل التطعيمات الوقائية اللازمة في مواعيدها لما لها من فوائد كثيرة، ويوصى بشدة أن يحصل جميع الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ال 6 أشهر فما فوق على لقاح الإنفلونزا سنوياً.