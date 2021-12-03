كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن طاقم تحكيم مواجهة مصر والسودان ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021.

حكم مباراة مصر والسودان

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر والسودان، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لمواجهات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب على استاد راس أبو عبود.

ويُدير مباراة مصر والسودان، النيوزلندي مات كونجير، ويساعده ماكسيني تيفيدا وبرنارد أليو، وسيكون أندريس ماتياس حكمًا رابعًا، وكيفين بلوم حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه كريستيان جيتلمان ووكريستيان دينجرت وعبد الله الماري.

وسيرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء في مباراة الغد بمنافسات كأس العرب 2021، فيما تقرر أن يرتدي المنتخب السوداني الطاقم الأحمر.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم قد بدأ مشواره في بطولة كأس العرب 2021 بالفوز على لبنان بهدف دون رد، فيما خسر المنتخب السوداني برباعية دون رد أمام نظيره الجزائري.

ويتصدر منتخب الجزائر الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب 2021 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن مصر التي حلت ثانيًا، ثم لبنان في المركز الثالث، والسودان تتذيل الترتيب بدون رصيد.