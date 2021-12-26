أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، هارون كمارا، عن سعادته بتحقيق الفوز ضد الاتفاق اليوم، مؤكدًا أن الحضور الكثيف للجماهير سبب الانتصار.

هارون كمارا يشيد بدور الجماهير:

وشارك هارون كمارا كبديل في الشوط الثاني من مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، وظهر بمستوى مميز، حيث نجح في تسجيل هدفين خلال 15 دقيقة فقط.

وقال هارون كمارا: “الجماهير لم تقصر، وكانت من أهم عوامل حصد النقاط الثلاث.. المباراة كانت صعبة، والانتصار مستحق عطفًا على ما قدمناه من أداء”.

وواصل نجم فريق الاتحاد تصريحاته خلال تصريحاته للناقل الرسمي قائلًا: “لم أجد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، والمدرب طلب مني أن أبذل كل ما في وسعي، ولم تكن له تعليمات محددة”.

الاتحاد يحقق فوزًا قاتلًا:

ولعب الاتحاد ضد الاتفاق اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العميد في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.