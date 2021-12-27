واصل النجم هتان باهبري تألقه مع الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهز شباك التعاون اليوم.

هتان باهبري يتألق:

ونجح هتان باهبري في تسجيل 4 أهداف ضد الهلال، الباطن، النصر والتعاون، وصنع مثلهم بواقع ثلاثية ضد الرائد وآخر في مواجهة سكري القصيم.

ويُقدم هتان باهبري مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليكون أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة في تسجيل الأهداف هذا الموسم، بالتساوي مع نجم فريق الرائد، أحمد الزين.

وانضم باهبري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الهلال في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يتجاوز التعاون بثلاثية:

ولعب الشباب ضد التعاون اليوم في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بنتيجة 3/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 28 نقطة، ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد سكري القصيم عند 11 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير.