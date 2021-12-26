كشف الخبير التحكيمي محمد فودة حقيقة حرمان الحكم الباراجوياني ديرليس لوبيز لـ الهلال من ركلتي جزاء في مباراة الفتح أمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المستشار التحكيمي – محمد فودة :

– ركلة جزاء غير مُحتسبة للفتح في الدقيقة 14 – هدف #الهلال الثاني صحيح ولا يوجد به تسلل – لا يوجد ركلات جزاء للهلال في الدقيقة 77 و 93#الهلال_الفتح #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/LatSFAV7D2 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 25, 2021

الزعيم لا يستحق ركلتي جزاء

وقال فودة: ” البعض تحدث عن أحقية الأزرق بالحصول على ركلتي جزاء في الدقيقتين الـ77 والـ93 وقرار الحكم كان صحيحًا بعدم احتسابهما، بجانب أن الهدف الثاني الذي سجله بافيتيمبي جوميز كان صحيحًا ولا يوجد به أي تسلل”.

ملخص مباراة الهلال والفتح

وكان البيروفي أندري كاريلو أحرز هدف التقدم للزعيم بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول ثم تعادل المغربي مراد باتنا لـ الفتح في الدقيقة الـ11.

وفي الشوط الثاني من المباراة، سجل النموذجي هدفًا ثانيًا جميلًا عبر الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة الـ70.

وبعدها بـ 4 دقائق، تمكن اللاعب بافيتيمبي جوميز من إحراز هدف ثانٍ لـ الهلال، لكن النموذجي قاتل حتى تمكن المغربي باتنا من إضافة ثاني أهدافه والثالث لـ الفتح من ركلة جزاء في الدقيقة الـ86.

وأصبح رصيد النموذجي بعد الفوز 16 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع.