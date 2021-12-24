أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالدور الذي لعبه الفرنسي بافيتيمبي غوميز مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

غوميز ينافس على الأبرز هجوميًا

وقال حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”: “ربما لم يكن بافيتيمبي غوميز أفضل هدّاف مع الهلال، ولكن المهاجم المخضرم واصل القيام بدور رئيسي في مساعدة عملاق الرياض على التتويج على عرش القارة مرة أخرى”.

وتابع حساب البطولة الرسمي تغريدته قائلًا: “هل كان الأبرز في خط الهجوم خلال دوري أبطال آسيا 2021؟”، وحفز الجماهير للتصويت لاختيار أفضل مهاجم عبر موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي.

ولفت الاتحاد الآسيوي في تقرير عبر موقعه، إلى أن غوميز سجل 6 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة 2021، وقام بـ25 تسديدة، وبلغت دقة التصويب 50%.

وتابع: “جاءت اللحظات الأبرز للاعب الفرنسي أمام قطبي طهران الاستقلال وبيرسيبوليس، حيث سجل الهدف الأول أمام الفريق الأول في دور الـ16، وأحرز ثنائية أمام الأخير في ربع النهائي خلال طريقهم إلى لقب قاري آخر”.

الأفضل هجوميًا في دوري الأبطال

ويُنافس على قائمة الأفضل هجوميًا في دوري أبطال آسيا 2021، 10 لاعبين؛ يتقدمهم ثنائي الهلال غوميز وموسى ماريغا، ويمكن الاطلاع على القائمة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).