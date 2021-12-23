يُقدم أحمد شراحيلي مستوى مميزًا مع الشباب خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليجذب نظر أكثر من ناد؛ وفي مقدمتهم الاتحاد.

الاتحاد مهتم بضم أحمد شراحيلي

وأكدت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الاتحاد تنتظر دخول أحمد شراحيلي الفترة الحرة في عقده مع الشباب، من أجل تقديم العرض الرسمي للتوقيع معه، حيث إنها مستعدة لتقديم مبلغ يصل إلى 6.5 مليون ريال.

وكان شراحيلي صاحب الـ27 عامًا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صيف عام 2019، قادمًا من الهلال، وظهر بشكل مميز مع الليوث خلال الموسمين الماضي والحالي.

ويُعد أحمد شراحيلي واحدًا من أبرز المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه الأكثر تشتيتًا للكرة هذا الموسم، لينضم إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

الجماهير تدعم الصفقة

وتفاعلت الجماهير الاتحادية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع احتمالية انضمام شراحيلي إلى صفوف العميد خلال الفترة المقبلة، وأكدت أنه سيكون صفقة ناجحة، ويشكل ثنائية ناجحة مع أحمد حجازي.