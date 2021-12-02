يبدو أن نجم نادي برشلونة، بيدري قد يغيب عن مباراة الفريق الكتالوني في كأس مارادونا المقرر إقامتها هذا الشهر بالعاصمة الرياض.

بيدري قد يغيب عن المباراة الودية

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “بيدري سيتوج بجائزة جديدة، بعدما توج بجائزة كوبا مؤخرًا، حيث سيحصل على جائزة الفتى الذهبي في الثالث عشر من هذا الشهر في تورينو وسيصطحب عائلته في هذا الحفل اللطيف”.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “سيلعب برشلونة مباراة كأس مارادونا في اليوم التالي ضد بوكا جونيورز في المملكة، وليس متوقعًا أن يشارك بيدري في المباراة، ولكن من الممكن أن يطير من إيطاليا إلى السعودية إذا لزم الأمر”.

وتوج اللاعب الصاعد مؤخرًا بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم 2021 من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، بعدما قدم موسمًا مميزًا، حيث كان عنصرًا أساسيًا مع برشلونة ومنتخبي إسبانيا الأول والأولمبي.

برشلونة يواجه بوكا جونيورز في مرسول بارك

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز في كأس دييغو مارادونا، يوم 14 ديسمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك ضمن فعاليات موسم الرياض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).