تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لتدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات مميزة؛ فبعد ضم سعود عبدالحميد، ارتبط اسم الزعيم بالتعاقد مع نجم النادي الأهلي، عبدالرحمن غريب.

جدل بشأن انتقال عبدالرحمن غريب للهلال

وأثار الإعلامي عبدالله فلاته حالة من الجدل، بعدما أكد أن الهلال اقترب من ضم أحد لاعبي الوسط المميزين من ناد غربي خلال الفترة المقبلة، ليوجه وليد الفراج سؤالًا إليه: “هل تقصد عبدالرحمن غريب؟”، ولكنه لم يذكر اسمه.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع تصريحات عبدالله فلاته، وأكدت أن عبدالرحمن غريب هو اللاعب المقصود، خاصة بعد تهنئته عبر حسابه الخاص على “انستقرام” للاعب سعود عبدالحميد بالانتقال إلى الهلال.

وسبق أن أكد وكيل أعمال عبدالرحمن غريب، جراح الظفيري أن عقد اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سينتهي في يناير 2023، وسيدخل الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون موافقة ناديه في يونيو 2022.

سعود عبدالحميد هلالي

وفاجأ نادي الهلال، مساء أمس الأربعاء، جماهيره بالتعاقد مع سعود عبدالحميد، ليمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، في صفقة نالت إشادة كبيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ودخل سعود صاحب الـ22 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وحاولت الإدارة تجديد عقده أكثر من مرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).