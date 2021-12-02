ارتبط اسم المصري الدولي محمد النني بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدل بشأن مستقبل النني

وينتهي عقد محمد النني صاحب الـ29 عامًا مع فريق آرسنال الإنجليزي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ولم يدخل الجانرز في مفاوضات معه من أجل الاستمرار في صفوفه.

وزاد مدرب نادي آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا الغموض بشأن مستقبل النني مع فريقه، ما أثار التكهنات حول نهاية مسيرته مع الجانرز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

محمد النني قد ينضم إلى الاتحاد

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تسعى لضم محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الأنباء التي تُفيد برغبة آرسنال في إنهاء التعاقد معه في يناير.

كما تداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لوصول وكيل أعمال اللاعب المصري، علاء نظمي إلى السعودية اليوم، وأكدوا أنه يتفاوض مع الإدارة الاتحادية لحسم الصفقة.

وكان وكيل أعمال محمد النني قد صرح مؤخرًا بأن نجم المنتخب المصري يمتلك عرضًا خليجيًا، بجانب اهتمام أكثر من ناد أوروبي لضمه، خاصة أنه لا يشارك بشكل أساسي مع آرسنال خلال الفترة الماضية.

ومن جانبها، تفاعلت الجماهير مع احتمالية انضمام النني إلى صفوف الاتحاد، وأكدوا أنها ستكون صفقة عالمية، نظرًا لخبراته الكبيرة، متمنين إتمامها سريعًا وإن يسير على خطى أحمد حجازي مع الفريق.