كشفت وزارة العدل أن عدد زيارات البوابة القضائية العلمية بلغ أكثر من 13 مليون زيارة، فيما بلغ عدد عمليات البحث عن الأحكام أكثر من 10 ملايين عملية.

وأوضحت الوزارة أن البوابة التي تعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية تتضمن نحو 46 ألف وثيقة قضائية.

مشروع البوابة القضائية العلمية

وأكد المدير العام لمركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى أن البوابة تتيح للجميع – بمن فيهم أطراف العملية القضائية والمهتمين بالشأن القانوني – الاطلاع على جميع الأحكام التجارية – المكتسبة للقطعية – الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والعديد من الوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة.

وأشار الدكتور المفدى إلى أن البوابة تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع.

وأضاف أن البوابة القضائية العلمية تتميز بالدقة، والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.

وتستهدف البوابة القضائية العلمية: القضاة، وأطراف الدعوى، والمحامين، وأعضاء النيابة، وأعوان القضاة، والأكاديميين، وطلاب الدراسات العليا، والمستشارين، والباحثين, كما يمكن الاستفادة من رابط البوابة : http://sjp.moj.gov.sa.