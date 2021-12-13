أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه تم مراجعة المشروعات الخاصة بالوزارة خلال المرحلة السابقة بهدف مراجعة سعر وطلب المشاريع القائمة والمخطط لها للتأكد من أن الطلب لا يزال قائمًا.

وزير التعليم يعدد الإنجازات

وأضاف ردًا على سؤال “المواطن” خلال الملتقى الثاني للميزانية السعودية اليوم الاثنين أنه تمت معالجة 902 مشروع من المشاريع التي تعتبر متعثرة سواء بالسحب وفسخ العقود وإعادة الإسناد إلى شركات متخصصة.

وتابع الوزير أنه بعد ذلك وبالرغم من ظروف الجائحة خلال العامين الماضيين تم استلام 241 مشروعًا متكاملًا وتم تشغيلها كما تم الاستغناء عن 671 مبنى مستأجرًا.

وأوضح وزير التعليم أنه تم بناء 1600 صالة رياضية متعددة الأغراض و2700 ملعب عشبي في المنشآت التعليمية لاستكمال جميع الجوانب التربوية.