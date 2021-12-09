أحيا الفنان هاني شاكر مساء أمس الأربعاء، حفلاً غنائياً على مسرح محمد عبده، ضمن موسم الرياض 2021، بمشاركة النجمة مي فاروق ومحمد محسن .

تنظيم من روتانا:

وجاء الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم متميز من روتانا، حيث تفاعل الجمهور مع ما قدمه هاني شاكر ومي فاروق، حيث كانت ليلة تنافست فيها الحناجر للشدو والإبداع وأمسية تألقت فيها الروائع المغناة بأصوات النجوم.

وألهبت الأغاني التي قدمها شاكر مشاعر الجماهير ليتفاعل معها الحضور بشكل كبير في الحفل.

أرقام تفوق التوقعات:

وتميز موسم الرياض 2021 بأرقامه العالية في مختلف المجالات، إذ فاق توقعات جميع المتفائلين، حيث بلغ عدد التأشيرات السياحية أكثر من 40 ألف تأشيرة من نحو 104 دول من مختلف أنحاء العالم، تصدرت هذه الدول كل من: بريطانيا بأكثر من 9.2 آلاف زائر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 9 آلاف زائر، تلتهما فرنسا بـ3.3 آلاف شخص، وكندا بـ2.9 ألف زائر، ثم إيطاليا التي قدم منها نحو 2.3 ألف زائر.

وكان موسم الرياض 2021، الذي يعد أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، قد انطلق في الـ 20 من أكتوبر الماضي، ويضم 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، وهي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان.