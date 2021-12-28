أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة طيران ناس:

وأبرزت شركة طيران ناس، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحلول والتكامل: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– فني الصيانة الوقائية: شهادة الدبلوم في تخصص صيانة الطائرات، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف طيران ناس:

وأوضحت شركة طيران ناس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)