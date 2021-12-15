أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول برمجيات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، البرمجة، تقنية المعلومات).

– أخصائي أول علاقات عامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإعلام، إدارة المستشفيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد رعاية صحية: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)