تفاعل مغردون عبر وسم “#وفاة_محمد_غانم_الشمري”، والذي وافته المنية مساء أمس في حادث مروري.

وتداول مغردون مقاطع فيديو للفقيد، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وعلق محمد الرويلي في تغريدة عبر الوسم بقوله: “رحمة الله عليك يابو قلب طيب”.

وقال نايف العبدالله: “نسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار إنا لله وإنا إليه راجعون تعازينا ومواساتنا إلى أسرة الفقيد رحمه الله عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم جميعًا”.

وغرد سالم الدلبحي قائلًا: “الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، دعواتكم له”.