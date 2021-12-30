أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أن الحملة الضخمة التي شُنت ضد لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرًا، لم تنجح بسبب قراراتها.

تعليق وليد الفراج

وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر” : ” الحملة الضخمة التي شُنت ضد لجنة الانضباط لإجبارها على اتخاذ قرارات من نوعية ما يطلبه ” الهاشتاق” لم تنجح، ليت من يهدرون وقتهم في هذا الاستنزاف النفسي عليهم أن يُركزوا على أشياء إيجابية، الصوت المرتفع لم يعد يحقق أي مكاسب، الدنيا تغيرت”.

القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط أمس

وكانت لجنة الانضباط قررت أمس الأربعاء تغريم الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح 20 ألف ريال بسبب إساءته لحكم مباراة الاتحاد والفتح في كأس الملك في إحدى اللقاءات الإعلامية.

كذلك رفضت اللجنة احتجاج الطائي حول عدم أهلية مشاركة سميحان النابت وسيدريك أميسي لاعبَي التعاون خلال مباراة الفريقين في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما غرمت نوح الموسى لاعب الأهلي 20 ألف ريال بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الرائد في الدوري السعودي.