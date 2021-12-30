كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن توقعات بتقليص عدد الحضور الجماهيري بداية من الجولة الـ16 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية مؤخرًا.

#وليد_الفراج: وزارة الصحة السعودية قرعت الجرس بعد ازدياد حالات فايروس #كورونا ، عدد من الاصابات في الأندية بدأت منذ 40 يوما ، إذا زادت الحالات سيتم تقليص الحضور الجماهيري.. التزموا بالكمامات والتباعد ، الله يحفظنا جميعًا

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وقال الفراج: “حالات الإصابة بين اللاعبين بفيروس كورونا بدأت منذ 40 يومًا بإصابة كاكو لاعب التعاون وبدأت في ازدياد، وزارة الرياضة تُنسق مع وزارة الصحة ووقاية حول عدد الحضور الجماهيري”.

وليد الفراج يُعلق:

وأضاف الفراج: “إذا لم يصدر قرار الخميس حول عدد الحضور الجماهيري فالجولة الـ15 ستكون بحضور جماهيري كامل، وبداية من الجولة الـ16 من المتوقع أن يتم تقليص الحضور الجماهيري”.

تقليص الحضور الجماهيري:

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي محمد الشيخ: “من المتوقع تقليص عدد الحضور الجماهيري في مدرجات ملاعبنا بالسعودية مثل باقي الملاعب العالمية”.