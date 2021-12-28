تأكد غياب الفرنسي يوسف نياكاتي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة.

نياكاتي يغيب عن الاتحاد للإصابة:

وأوضح الإعلامي فيصل الشريف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نياكاتي سيغيب عن الاتحاد لمدة أسبوعين، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية وحاجته إلى برنامج علاجي.

وكان يوسف نياكاتي قد تعرض للإصابة في بداية مباراة الاتحاد ضد الاتفاق الماضية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليشارك فهد المولد بدلًا منه.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الباطن في ملعبه، مساء يوم الجمعة المقبل، في ختام منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، ولديه لقاء مؤجل ضد الهلال، يليه الشباب برصيد 28 نقطة، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).