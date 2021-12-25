يعاني أصحاب الأحواش المحيطة بسوق الأغنام بمحافظة حفر الباطن من المستنقعات المائية التي تكونت بعد هطول الأمطار الأخيرة على المحافظة مسببةً خطراً بيئياً ومخاوف من انتشار الأوبئة بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة التي سببت تذمر لدى العاملين في السوق والمتسوقين.

وقال حبيب العنزي إن الأهالي منذ قرابة الـ 10 سنوات يعيشون معاناة بسبب تجمع المياه مع هطول الأمطار، دون أن تتخذ بلدية شرق حفر الباطن والأمانة أي حلول جذرية لهذه المعاناة التي تؤرق رواد السوق، حسب قوله.

أضرار بسبب تجمعات المياه

وشكا فيصل المطيري من الأضرار التي تلحقها الأمطار أمام أحواشهم بعد أن تُكون مستنقعات راكدة تُصدر لهم الأوبئة والحشرات والروائح الكريهة، مسببة صعوبة بعدم قدرتهم لإخراج الأغنام لبيعها في السوق.

ودعا المطيري أمانة حفر الباطن لاتخاذ حلول جذرية لحل مشكلة تجمعات المياه في السوق المتكررة مع هطول الأمطار، والقيام بسفلتة أو ردم السوق بالكامل.

مواطن يردم المستنقعات على حسابه

ومن جانبه، قام أحد المواطنين بردم جزء من مستنقعات مياه الأمطار المحيطة بالسوق على حسابه الخاص .

‏جدير بالذكر أن سوق المواشي بحفر الباطن يعتبر من أكبر الأسواق في المملكة ‏ودول الخليج ‏ويستقطب جميع المستثمرين والمربيين في المملكة ‏ويزيد عمره عن 50 عاماً ويرده يومياً ما يقارب الـ 15 ألف رأس من الأغنام وتصل مبيعاته في اليوم الواحد من 20 إلى 25 مليون ريال.