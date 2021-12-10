نجح العديد من اللاعبين السعوديين في التألق هجوميًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

سعوديون أحرزوا أكثر من هدف

ونجح 10 لاعبين سعوديين في تسجيل أكثر من هدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ14، وتمكن 36 لاعبًا سعوديًا من هز الشباك 60 مرة من أصل 261 هدفًا تم إحرازهم حتى الآن.

ويُعد نجم فريق الشباب، هتان باهبري أكثر اللاعبين السعوديين تسجيلًا للأهداف برصيد 4 أهداف، يليه فراس البريكان “الفتح” ورائد الغامدي “الرائد”، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وتمكن 7 لاعبين سعوديين من تسجيل هدفين، وهم: سميحان النابت “التعاون”، عبدالرحمن غريب “الأهلي”، مالك عبدالمنعم “الفيحاء”، عبدالله آل سالم “النصر” ويوسف الشمري “الباطن”، بجانب ثاني الاتحاد، فهد المولد و حمدان الشمراني.

الجولة الـ14 من دوري محمد بن سلمان

وتترقب الجماهير مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تنطلق منافساتها، غدًا السبت، وتستمر حتى مساء يوم الاثنين المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتدخل الفرق مباريات الجولة الجديدة من البطولة بهدف تحقيق الفوز، ومصالحة الجماهير لتعويض الخسارة في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.