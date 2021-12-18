اقتربت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الخيبري رسميًا.

عبدالله الخيبري يجدد لـ3 مواسم

وأكد الصحافي الرياضي خالد الرشيد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، تجديد عبدالله الخيبري لعقده مع النصر، وكشف التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ولفت الرشيد إلى أن عبدالله الخيبري صاحب الـ25 عامًا، نصراويًا بـ 18 مليونًا لثلاث مواسم قادمة، مشددًا على أن الرمز النصراوي الداعم الأمير خالد بن فهد تكفل بتجديد التعاقد، مختتمًا تغريدته قائلًا: “الخير جاي بالشتوية”.

وينتهي تعاقد الخيبري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنهاية هذا الموسم، ويدخل في يناير المقبل الفترة الحرة من عقده، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد، وأثار الجدل مؤخرًا بشأن رحيله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يسعى لحسم الصفقة

وكانت تقارير قد أكدت أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تقدمت بعرض رسمي للاعب النصراوي، من أجل الحصول على خدماته لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 6 ملايين ريال في الموسم الواحد، بجانب المكافآت.