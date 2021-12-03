تنطلق غدًا السبت، مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 مباريات.

توقيت مباريات السبت بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المباراة الأولى ستكون بين فريقي ضمك والباطن، وتنطلق في الرابعة إلا ثلث عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في ” المحالة”.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الهلال والفتح في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً على ملعب الملك فهد الدولي.

المباراة الثالثة بين فريقي الفيحاء وأبها في السادسة إلا خمس دقائق مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ترتيب الدوري قبل مواجهات السبت

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 26 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام الهلال، يليه الشباب وضمك بـ25 نقطة لكل منهما.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع بـ21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر، فيما حل الفيحاء سادسًا برصيد 19 نقطة، ثم الرائد بـ18 نقطة، ويتواجد الاتفاق في المركز الثامن بـ16 نقطة.

ويقع الأهلي في المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، وبفارق نقطة عن أبها صاحب المركز الحادي عشر ، يليه الفتح صاحب المركز الثاني عشر بـ13 نقطة، متساويًا مع الباطن صاحب المركز الثالث عشر والطائي، ثم التعاون والحزم بـ11 نقطة في المركز الـ16 والأخير.