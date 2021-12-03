شهدت منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 مفاجأتين بخروج أكثر منتخبين تتويجًا باللقب، وهم العراق والأخضر السعودي.

الأخضر والعراق يودعان البطولة

وخسر الأخضر ضد منتخب المغرب الأول لكرة القدم بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العرب 2021، ليودع البطولة بنقطة واحدة من التعادل مع فلسطين.

على الجانب الآخر، ظهر منتخب العراق الأول لكرة القدم بمستوى مخيب للآمال في النسخة الحالية من كأس العرب، حيث تعادل مع عمان والبحرين، قبل أن يخسر بثلاثية دون رد أمام قطر.

منتخبات تسعى للقب الثاني

ويُعد منتخب العراق صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب كأس العرب برصيد 4 مرات أعوام 1964، 1966، 1985 و1988، ولكنه ودع النسخة الحالية بأسوأ مشاركاته بعد حصوله على نقطتين فقط.

وكانت الجماهير تُمني النفس بمنافسة الأخضر على اللقب، لتعزيز موقعه في المركز الثاني بقائمة الأكثر تتويجًا، حيث إنه يملك لقبين عامي 1998 و2002، ولكنه ودع البطولة من مرحلة المجموعات، علمًا بأن معظم لاعبيه مواليد عام 1999.

ويتواجد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، 3 منتخبات حققت اللقب مرة واحدة، وهي تونس بطلة نسخة 1963، مصر المتوجة بنسخة 1992، ومنتخب المغرب صاحب لقب 2012، وتسعى المنتخبات الثلاث لحصد اللقب ومعادلة رقم الأخضر في وصافة الأكثر تتويجًا.