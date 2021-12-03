نجحت 3 منتخبات في ضمان تأهلها لـ ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليًّا في قطر.

3 منتخبات حسمت التأهل بـ كأس العرب:

وتمكنت منتخبات قطر والجزائر ومصر من حسم تواجدها في دور الثمانية في البطولة، وذلك بعد خوضها لأول جولتين من دور المجموعات في البطولة.

منتخب قطر كان تأهل بعد الفوز على منتخب عُمان، بينما أصبح منتخب المغرب قريبًا من التأهل بعد الفوز على الأردن ظهر اليوم السبت برباعية دون رد ولكنه لم يحسم التأهل بعد، بينما تأهل منتخبا الجزائر ومصر بعد الفوز على منتخبي لبنان والسودان على الترتيب.

المنتخب القطري يحتل المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من فوزين على البحرين وعُمان.

تعادل بكافة الأشياء بين مصر والجزائر:

أما منتخب مصر وشقيقه الجزائري فيتقاسمان صدارة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط مع التعادل في عدد الأهداف المسجلة وهو 6 أهداف بالإضافة إلى عدم هز شباك المنتخبين من قبل منتخبي لبنان والسودان في أول جولتين.

وتُقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في قطر وذلك تحت إشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عوضًا عن إلغاء بطولة كأس العالم للقارات.

وتعود البطولة العربية للمنتخبات، وذلك بعد 9 سنوات من آخر نسخة أُقيمت في عام 2012 في السعودية وتُوج بها منتخب المغرب.