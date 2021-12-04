وقعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 4 عقوبات ضد فريق الفتح بسبب مباراته ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الانضباط توقع 4 عقوبات على الفتح:

وألزمت لجنة الانضباط، نادي الفتح بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال، بسبب حصول 6 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على إنذارات خلال مباراة الاتحاد، وفقًا لتقرير حكم اللقاء، وذلك في لقاء غير قابل للاستئناف.

وتم تغريم رئيس مجلس الإدارة، سعد العفالق، وثنائي الفريق الأول، مراد باتنا وعمار الدعيم مبلغ 20 ألف ريال لكل منهما؛ في قرار غير قابل للاستئناف، بعد ثبوت مخالفتهم للمادة (50-2) من اللائحة؛ وذلك لقيامهم بالإساءة إلى حكم المباراة عبر أحد اللقاءات الإعلامية.

الانتقادات تحاصر حكم مباراة الاتحاد:

ولعب الفتح ضد الاتحاد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز العميد في الوقت القاتل، ليتأهل إلى ربع النهائي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واعترض لاعبو النموذجي بشدة على قرارات حكم مباراة الاتحاد، فور انتهاء اللقاء، ما دفعه لإشهار أكثر من بطاقة في وجه اللاعبين، الأمر الذي أثار استياءهم، كما انتقده عمار الدحيم ومراد باتنا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).