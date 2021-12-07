ساهم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال بـ 7 أهداف في شباك النصر، وذلك خلال 6 مواجهات خاضها في ديربي الرياض.

ونجح المهاجم الفرنسي صاحب الـ36 عامًا في تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

فوز مهم سيُقرب الهلال من المنافسة على الوصافة:

وفي سياق آخر، يطمح الفريق الكروي الأول بـ الهلال في تحقيق فوز مهم ظهر الغد على حساب جاره النصر، في الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الزعيم بالمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، والفوز يضمن له البقاء بالمركز الرابع برصيد 24 نقطة، وازدياد فرصته في الصعود للمركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري.

ويفصل بين الأزرق ونادي الشباب صاحب المركز الثاني نقطة واحدة، بينما يفصل بين الزعيم ونادي الاتحاد المتصدر 5 نقاط.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه العالمي ظهر الغد في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

النصر سابعًا ويسعى لتحسين مركزه:

ويتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد النصر في المركز السابع برصيد 17 نقطة.