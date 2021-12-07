قدم مجلس الصحة الخليجي اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي على تويتر سبع نصائح مهمة لمن يقوم برعاية كبار السن.

رعاية كبار السن صحيًا

وتلخصت هذه النصائح حول أهمية غسل القدمين لكبار السن بشكل يومي تجنبًا لحدوث أي التهابات، والمحافظة الدورية على فحص السمع والنظر لما لهما من أهمية في حفظ التوازن وتجنب السقوط أثناء المشي لا سمح الله، والمداومة بشكل دوري على زيارة طبيب الأسنان وعمل فحوصات شامله للفم حتى لمن يستخدمون أطقم الأسنان.

تهيئة المنازل

وركزت النصائح على تهيئة المنازل لتتناسب مع احتياجات كبار السن منها وضع سجاد غير قابل للانزلاق ووجود مقابض في أماكن متعددة لتساعدهم أثناء المشي وتمنع السقوط لا سمح الله، إضافة إلى حثهم على ممارسة الرياضة بانتظام؛ وذلك لتحسين جودة النوم وتقليل العديد من الأمراض أهمها هشاشة العظام والسكري.

كما شددت النصائح على إبقاء أماكن جلوس كبار السن دافئة لحمايتهم من نزلات البرد وبعض الأمراض الخطيرة الأخرى مثل السكتة الدماغية.

المحافظة على النظام الغذائي

واختتمت النصائح بالمحافظة على نظامهم الغذائي والحرص على غذاء صحي للحفاظ على السكر والضغط لديهم.

الجدير بالذكر أن مجلس الصحة الخليجي خصص حلقة كامله عن كيفية التعامل مع كبار السن عبر برنامج (سلامتك) على هذا الرابط