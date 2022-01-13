يسير أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بشكل جيد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، قبل كأس السوبر الإسباني بالرياض.

أتلتيكو يواجه أتلتيك بيلباو اليوم

ويلعب أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، بعدما نجح في الفوز على برشلونة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز إحصائيات أتلتيكو مدريد

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، ويبلغ معدل أعمار لاعبيه 28 عامًا، فيما يُعد الثنائي لويس سواريز وأنخيل كوريا هما هدافيه برصيد 7 أهداف لكل منهما.

وكشفت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات أتلتيكو هذا الموسم، مشيرة إلى أن أفضل صناع اللعب في صفوفه، هم؛ توماس ليمار، يانيك كاراسكو وأنخيل كوريا، حيث صنع كل منهما 4 أهداف.

وعانى أتلتيكو مدريد من تراجع النتائج آخر 5 مباريات قبل السوبر الإسباني بالرياض، حيث تعادل إيجابيًا مع فياريال، وفاز على رايو فاليكانو، وخسر 3 مباريات ضد غرناطة، إشبيلية وريال مدريد.