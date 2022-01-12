بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد تدريباته الجماعية في العاصمة الرياض، استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.

Riyadh here we go! pic.twitter.com/58KrjTs9Ib — Atlético de Madrid (@atletienglish) January 12, 2022

السوبر الإسباني بالرياض ينطلق اليوم

وتنطلق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض بداية من اليوم وحتى 16 يناير الحالي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، بمواجهة ريال مدريد ضد برشلونة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أتلتيكو مدريد يبدأ تدريباته

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بقيادة المدير الأرجنتيني دييغو سيموني قد وصل إلى الرياض بالأمس، وخاض مرانًا صباحيًا اليوم في مركز التدريبات بنادي النصر.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد استعداداته مساء بحصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، يُطبق من خلاله سيميوني الخطة التي سينتهجها في مواجهة أتلتيك بيلباو.

ويلعب الروخي بلانكوس ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، على أن يُلاقي الفائز في النهائي المتأهل من كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة.