يقدم أتلتيك بيلباو بقيادة مدربه مارسيلينو غارسيا مستوى متذبذبًا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، قبل كأس السوبر الإسباني بالرياض.

بيلباو يُلاقي أتلتيكو مدريد اليوم

ويلعب أتلتيكو مدريد ضد بيلباو، مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، بعدما نجح في الفوز على برشلونة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز إحصائيات أتلتيك بيلباو

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، ويبلغ معدل أعمار لاعبيه 26 عامًا، فيما يُعد إيناكي ويليامز هو هداف الفريق برصيد 5 أهداف.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني 3 مرات من قبل، ويطمح في التأهل إلى المباراة النهائية بالرياض؛ والفوز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

ويُعاني الفريق من تذبذب النتائج والمستوى آخر 5 مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم، حيث تعادل سلبيًا مع ألافيس، وفاز على أوساسونا وريال بيتيس، وخسر أمام ريال مدريد وإشبيلية.