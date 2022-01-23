أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🔘 كارلوس جونيور 🇧🇷

🔘 محمـد فـوزير 🇲🇦

🔘 بيتي مارتينيز 🇦🇷

🎥 الفريق الفنّي بالرابطة يختار أفضل (3) أهداف في الجولة 17 👏⬇️ pic.twitter.com/rHc8UIMYNP — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 23, 2022

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ17:

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور في شباك الاتفاق من مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هدف نجم نادي الرائد، محمد فوزير من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في المباراة التي خسرها فريقه ضد الاتحاد بهدفين نظيفين.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز في شباك الفيصلي بعدما راوغ أكثر من لاعب وأطلق تسديدة قوية، خلال المباراة التي انتهت بفوز العالمي برباعية دون رد.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ18، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، ثم الشباب بـ34 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفيحاء بـ25 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الرائد ثامنًا بـ24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي، ثم الاتفاق والطائي برصيد 19 نقطة لكل منهما، ثم الفتح برصيد 18 نقطة.

ويقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، ثم الباطن بـ16 نقطة بالتساوي مع الفيصلي، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.