ظهرت الفنانة أحلام الشامسي بإطلالة ساحرة، وبملابس سايرت أحدث صيحات الموضة لعام 2022، وذلك خلال إحيائها حفلة رأس السنة بموسم الرياض.

أحلام تتألق بأحدث خطوط الموضة

ونشرت أحلام صورة لها من خلال حفل الرياض وهي ترتدي فستانًا مجسمًا طويلًا، من قماش التل باللون الذهبي، بأكمام طويلة، لتبدو كأنها فراشة وسط بستان الزهور، وحرصت على تهنئة محبيها ومتابعيها وكتبت باللغة الإنجليزية: Happy New Year 2022

آخر أعمال أحلام

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الإماراتية هو ألبوم “فدوة عيونك” الذي احتوى على 24 أغنية باللهجة الخليجية، ومنهم: فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا آدمي حس، دفتر وممحاة، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك.

حفلات موسم الرياض

وشاركت أحلام ضمن كوكبة من النجوم بلغ عددهم 13 فنانًا وفنانة من أشهر مطربي الوطن العربي في إحياء حفلات رأس السنة بالعاصمة الرياض على مسرح محمد عبده، وشارك في الغناء أصالة وأنغام ونبيل شعيل وغيرهم.