حصل المدافع المصري أحمد حجازي على جائزة رجل مباراة مصر والسودان، التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتألق حجازي في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد.

تصريح حجازي بعد مباراة مصر والسودان:

وبعد المباراة تحدث حجازي قائلًا: “منتخب مصر دائمًا هدفه المنافسة على بطولة كأس أمم إفريقيا، ومن المهم أننا حققنا الفوز وتأهلنا للأدوار الإقصائية”.

وأضاف حجازي: “في كل مباراة نحصل على الثقة اللازمة لإكمال مشوارنا في البطولة”.

ملخص مباراة مصر والسودان:

وبدأ منتخب مصر، الشوط الأول من المباراة ضاغطًا بكل قوته بحثًا عن تسجيل الهدف الأول، حيث أهدر فرصًا عدة عبر المهاجم مصطفى محمد ومحمد صلاح والظهير الأيمن، عمر كمال عبدالواحد.

وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين، تمكن اللاعب محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق المصري في إحراز هدف المباراة الوحيد للفراعنة بالدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني، من المباراة أهدر الفريق المصري عدة فرص لإضافة الهدف الثاني عبر عمرو السولية ومحمد صلاح، كما حاول المنتخب السوداني على فترات إحراز هدف التعادل ولكن تألق الحارس المصري محمد الشناوي، حال دون ذلك.

وانتهت المباراة بتأهل الفريق المصري لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، ليكون ثاني فريق عربي متأهل لدور الـ16 بعد المنتخب المغربي.