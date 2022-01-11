يطمح المدافع المصري أحمد حجازي للتألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، بعد ظهوره بمستوى لافت مع الاتحاد هذا الموسم.

منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

وانطلقت منافسات كأس أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون قبل يومين وتستمر منافساتها حتى السادس من شهر فبراير المقبل، بمواجهة الكاميرون وبوركينا فاسو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد منتخب مصر الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2022، وسيبدأ مشواره اليوم بمواجهة نيجيريا، ثم غينيا بيساو، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة السودان.

أحمد حجازي يتألق في الدوري

واستعرض حساب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام أحمد حجازي مع الاتحاد قبل بدء مشواره مع منتخب مصر اليوم.

ولعب أحمد حجازي 14 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بمعدل 1260 دقيقة لعب، وبلغ معدل افتكاكه الناجح للكرة 10 مرات، ومنع التسديد 10 مرات، وقام بتشتيت 62 كرة، ووصلت دقة تمريراته إلى 85%.