أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أحمد شراحيلي.

الاتحاد يضم أحمد شراحيلي:

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للترحيب بالوافد الجديد أحمد شراحيلي، مؤكدًا توقيعه على عقد حتى عام 2025.

وكان نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد أصدر بيانًا رسميًّا، كشف من خلاله تفاصيل المفاوضات مع أحمد شراحيلي، مؤكدًا أن لاعبه وقع لناد آخر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد شراحيلي ثاني الصفقات التي يعلن عنها نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث تعاقدت الإدارة رسميًّا مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد فسخ عقده مع النصر.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع العميد رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه لقاء مؤجل أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث نجح في الفوز 11 مرة، وتعادل مرتين وخسر مثلهما.