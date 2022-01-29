أكدت الأخصائية الاجتماعية الدكتورة منى بنقش، أن الانفتاح الثقافي في المجتمعات أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق بشكل كبير.

الأخصائية الاجتماعية د.منى بنقش: الانفتاح الثقافي في المجتمعات أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق بشكل كبير#MBC1#mbcinaweek pic.twitter.com/ge7lsIIWYM

— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 29, 2022

ظاهرة تستحق الدراسة:

وأضافت الأخصائية، خلال مداخلة هاتفية إلى قناة إم بي سي، أن ظاهرة الطلاق تستحق الدراسة والنقاش، كأحد أشكال التفكك الذي يؤثر سلبًا على الأسرة من الناحية النفسية والاجتماعية ويطال الزوج والزوجة والأطفال.

وتابعت أن الانفتاح الثقافي حدث في كثير من المجتمعات الإنسانية فضلًا عن المستجدات والمتغيرات التي ظهرت بشكل واسع؛ وأدت إلى ظهور تلك المستجدات والآثار السلبية التي انعكست على الأسرة فارتفعت نسبة الطلاق.

الزواج التقليدي:

ولفتت إلى أن الزواج التقليدي كان ناجحًا جدًّا، فيما حدثت متغيرات سايرها البعض وتعامل معها آخرون بطريقة سلبية ما يتطلب الوعي بالحياة الزوجية وأهمية الزواج وتحديد تكوين الأسرة وحمايتها وإنشاء جيل صالح كأهداف للزواج.