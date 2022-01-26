تأهل المنتخب السعودي “أخضر اليد” إلى نهائيات كأس العالم 2023 لكرة اليد، وذلك بعد الفوز على منتخب أوزبكستان.

كيف تأهل أخضر اليد لنهائيات كأس العالم؟

وكان الأخضر هزم منتخب أوزبكستان بنتيجة 31/ 24 ليضمن مشاركته في مونديال اليد التي تُقام العام المقبل في بولندا والسويد.

تعليق وزير الرياضة:

وعلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على تأهل أخضر اليد قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك يا أبطال، ما قصرتوا وبيضتوا الوجه، أداء رائع وتأهل مشرف”.

ونجح الأخضر في اللحاق بالمنتخب البحريني والمنتخب الإيراني المتأهلان سلفًا لـ مونديال اليد العام المقبل.