لم تمر أيام قليلة على إعلان الفنان الأردني أدهم نابلسي، اعتزاله مجال الفن والطرب، حتى ظهر وهو يؤم المصلين بأحد المساجد.

أدهم نابلسي يصلي العشاء

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل، وهو يؤم المصلين في صلاة العشاء بأحد المساجد.

تعليقات المغردين

وأثار الفيديو ردود أفعال المغردين حيث كتب منذر أبو صبح: “نسأل الله الثبات لنا وله”، وكتب أسامة عمور: “إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء”.

اعتزال الغناء

وكان النابلسي نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قال فيه: “هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدًّا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.