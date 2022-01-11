نالت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية شهادة الآيزو ISO، بعد تطبيق وتحقيق متطلبات نظام الجودة، بتقييم دقيق وشامل لكافة الإجراءات الإدارية التي تطبق في الجمعية، والتي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالميًّا.

عمل ضمن نظام الجودة:

وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية، فاطمة الزهراني، أن الجمعية منذ تأسسيها وهي تعمل وفق نظام الجودة، وتطبيق أعلى معاييرها في تقديم الخدمة لمصابي التصلب المتعدد في المنطقة، مشيرة إلى أن حصول الجمعية على شهادة الأيزو يأتي ضمن سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجمعية، وهي تمضي قدمًا نحو الاستمرار في تقديم خدماتها بأعلى المعايير التي تضمن تقديم خدمة أفضل تصل إلى كل المستفيدين من الجمعية بأفضل الأساليب والطرق من خلال مواصلة تقديم البرامج العلاجية والتأهيلية وبرامج مساندة المصابين في مختلف المجالات الحياتية.

تكريم الزهراني:

من جانبه، كرم المشرف المالي في جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية الدكتور سعد بن عائض الشهراني، الرئيس التنفيذي عثمان طالب الزهراني لدعمه في الحصول على الشهادة، وتم تكريم المتطوع ناصر بن إبراهيم الحشيان المتطوع مستشار الجود في مساهمة مع ادارة الجمعية في تحقيق شهادة الآيزو بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه الجمعية مما أهلها لنيل هذه الشهادة.