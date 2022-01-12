تترقب الجماهير مباراة الريال وبرشلونة المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، نظرًا لقوة المواجهة وشعبية الفريقين في العالم.

السوبر الإسباني بالرياض

وتنطلق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض بداية من اليوم وحتى 16 يناير الحالي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، بمشاركة 4 فرق، وهم؛ أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة وأتلتيك بيلباو.

ويرفع المديران الفنيان أنشيلوتي وتشافي راية التحدي في مباراة اليوم، باعتبار أن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يحمل طابعًا خاصًا في أي بطولة، كما أن التأهل سيمنح الفريق الفائز أفضلية معنوية لمواصلة التألق هذا الموسم.

أبرز أرقام الريال وبرشلونة هذا الموسم

ويدخل المرينغي مباراة الريال وبرشلونة اليوم، وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ويُقدم أداء مميزًا سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث نجح في تسجيل 45 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بقيادة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة صاحب الـ17 هدفًا.

على الجانب الآخر، يطمح البارشا في الانتفاضة بمباراة الريال وبرشلونة اليوم، حيث يقع في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح في إحراز 31 هدفًا، واهتزت شباكه 23 مرة، ويُعد ممفيس ديباي هو هدافه هذا الموسم برصيد 8 أهداف.