نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في حسم صفقة الكاميروني فرانك كوم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

الأهلي يحسم صفقة كوم

وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الدفاعي، فرانك كوم صاحب الـ30 عامًا لتدعيم صفوفه لمدة موسم ونصف الموسم في صفقة انتقال حر.

ويملك كوم خبرة كبيرة، حيث إنه سبق ولعب في صفوف الترجي الرياضي والنجم الساحلي التونسيين، والريان القطري، كما أنه يُشارك مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم منذ عام 2014.

أبرز أرقام فرانك كوم

ويُعد الكاميروني فرانك كوم واحدًا من أبرز اللاعبين في مركز الوسط المدافع بإفريقيا، وكان يحظى باهتمام أكثر من ناد بعد رحيله عن الريان القطري، وفي مقدمتهم المصري البورسعيدي، إلا أن الأهلي حسم الصفقة.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام النجم الكاميروني مع الريان القطري قبل بداية مشواره مع الأهلي، مشيدًا بمستواه.

ولعب فرانك كوم 45 مباراة في الدوري القطري، وسجل 6 أهداف، وصنع 4 آخرين، ويصل معدل تمريراته الناجحة إلى 37 في اللقاء الواحد، و2.2 افتكاكًا للكرة في المباراة، ويكسب 5 التحامات في المواجهة الواحدة.