قالت الدكتورة شادن وفا، مساعد مدير التميز الإكلنيكي بمستشفى الدرعية، إن أعراض أوميكرون أقل حدة من المتحورات السابقة ولكنه أسرع انتشارًا.

الفرق بين أوميكرون ودلتا

وأضافت وفا، في لقاء مع قناة الإخبارية، أن أوميكرون ينتشر أسرع من دلتا وفترة حضانته أقل فهي 3 أيام بينما دلتا فترة حضانته 5 أيام.

وأشارت إلى أن أوميكرون أكثر انتشارًا لأن أعراضه أقل حدة وخطورة من دلتا لأنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي أي الجيوب الأنفية ولذلك أعراضه عادة يكون رشحًا.

متحور دلتا وخطورته

ولفتت مساعد مدير التميز الإكلنيكي بمستشفى الدرعية، إلى خطورة متحور دلتا أكثر من أوميكرون حيث إنه يصيب الجهاز التنفسي السفلي فتكون الالتهابات الرئوية والتي جعلت الناس أكثر حرصًا والتزامًا.

وتابعت أنه مع جهود المملكة في توفير اللقاحات وقلة الأعراض المصاحبة للمتحورات أصبحت الناس أقل التزامًا واهتمامًا بأي أعراض، مطالبة الجميع بالحرص والالتزام وعدم الاستهانة بأي أعراض.

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